SEPT À HUIT - Philippines : des familles vivent dans des cimetières

Aux Philippines, faute d'argent pour louer un appartement, des milliers de familles ont décidé d'emménager dans des tombes. Dans le plus grand cimetière de Manille, les occupants ont aménagé des commerces, un terrain de basket, et même une salle de classe. Le lieu est ainsi devenu un quartier à part entière.