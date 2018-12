SEPT À HUIT - Profession, Père Noël

Depuis une vingtaine d'années, Noël fait une percée dans l'Empire du Milieu. Les Chinois s'approprient peu à peu les codes de cette fête occidentale et son icône la plus célèbre, Alain Simonin. Ce bûcheron de 66 ans est l'incarnation du Père Noël en Chine. Tous les 1ers décembre, depuis 2014, il passe quatre semaines à Chengdu pour assurer son rôle. Notre compatriote est employé par un hôtel cinq étoiles situé dans le plus grand centre commercial du monde. Et pour accueillir les enfants et les touristes, il a même monté sa "maison du Père Noël". Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. Sept à Huit propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.