SEPT À HUIT - Syrie : les enfants sacrifiés de Daech

Ils souffrent de malnutrition, d'hypothermie ou de blessures de guerre. Certains ont reçu des balles ou des éclats d'obus. D'autres sont victimes de complications graves ou d'épuisement. Certains ne survivront pas. Des dizaines d'enfants de djihadistes de Daech sont soignés actuellement dans l'hôpital d'Hassaké dans le nord-est de la Syrie - par des personnels soignants kurdes. Ils viennent de Baghouz, le dernier bastion de Daech tombé après un siège de trois mois. Avec très peu de nourriture et des conditions sanitaires catastrophiques..





Une équipe de Sept à huit a pu suivre des médecins du Croissant rouge pour réaliser ce reportage dont les images peuvent choquer. Parmi les témoignages : des femmes djihadistes qui n’ont aucun regret, certaines refusent même que leur enfant malade soient soigné à l’hôpital. Des personnels soignants sont là, pourtant, pour tenter de les sauver. Sans distinction. Comme Zenab, une infirmière qui a fuit la guerre et les exactions de Daech et qui, aujourd'hui, sauve ces enfants à l'article de la mort malgré les critiques de son entourage. "Si on ne sauve pas ces enfants, qui va les sauver ?", explique-t-elle.

