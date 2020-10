Sept personnes arrêtées après un incident à bord d'un pétrolier au large de l'Angleterre

"En réponse à une demande de la police, le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur ont autorisé des membres des forces armées à monter à bord d'un navire dans la Manche pour assurer la sécurité des vies et d'un navire qui faisait l'objet d'une suspicion de piratage", a tweeté le ministère de la Défense. "Les forces armées ont repris le contrôle du bateau et sept personnes ont été arrêtées", selon la même source, précisant que selon les premiers éléments disponibles, l'équipage est "sain et sauf". "Les investigations de la police vont maintenant se poursuivre."

Selon Sky News, "une demi-douzaine de passagers clandestins avaient été découverts" à bord du bateau dans la journée, obligeant l‘équipage à se réfugier dans certaines parties du navire. "Il s’agit clairement d’un incident grave qui se déroule", poursuivait le média britannique. "Les autorités veillent à ce que le pétrolier ne cause aucun dommage et veulent s’assurer que tous les autres navires sont en sécurité et à l’écart. La priorité absolue des autorités est de s’assurer que l’équipage est en sécurité."