Bolsanoro supprime de Facebook son commentaire offensant envers Brigitte Macron

Le commentaire ne sera finalement resté en ligne que quelques jours. Le président brésilien Jair Bolsonaro a retiré de Facebook son message offensant pour Brigitte Macron, afin "d'éviter une mauvaise interprétation" (sic), a indiqué son porte-parole mercredi 28 août, dans un contexte de crise diplomatique entre le Brésil et la France.





Dimanche 25 août, le chef de l’Etat brésilien avait réagi à un post qui se moquait de l'âge et du physique de l’épouse du président français. La première dame apparaissait sur une photo désavantageuse, comparée à son homologue brésilienne, ce qui avait visiblement fait rire Jair Bolsonaro. Les deux couples partagent une différence d'âge comparable, le président brésilien étant plus âgé que son épouse quand c'est la première dame française qui est l'aînée du couple présidentiel. Interrogé à ce propos en conférence de presse, l'intéressé avait assuré dans un premier temps ne pas avoir voulu insulter Brigitte Macron, ni se montrer "vulgaire". De nombreux Brésiliens n’en ont pas moins été scandalisés de l’attitude de leur président, et ont demandé pardon au couple Macron via les réseaux.