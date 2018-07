De ringarde elle est désormais branchée : succombez aux charmes de la chemise hawaïenne cet été !

C'est la grande tendance de l'été. Qui l'aurait crû ? Depuis longtemps, la chemise hawaïenne nous renvoyait surtout à une époque révolue : tom selleck dans l'inoubliable série Magnum, Elvis Presley ou plus récemment, Jim Carey dans Ace Ventura ou Johnny Depp dans Las Vegas Parano. Mais voilà, que vous l'aimiez ou pas, il va falloir vous y faire : la chemise hawaïenne, pour homme comme pour femme, est partout cet été ! Et pour cause : déjà, avec ses couleurs vives, elle vous met dans l'ambiance des vacances et vous donne bonne mine. Ensuite, elle est ample (parfait pour cacher les ravages des apéros à répétition l'été). Enfin, vous pouvez l'adopter pour plein de style différent : très décontracté ou version plus chic, à vous de voir.