Shutdown : 800 000 fonctionnaires au chômage technique

Aux États-Unis, 800 000 fonctionnaires, dont les agents du trésor et de la Nasa, sont en chômage technique. Cette situation résulte de l'absence d'accord entre la Maison-Blanche et le Congrès sur le financement du mur de béton à la frontière avec le Mexique. Depuis les fêtes de Noël, le financement de l'État fédéral est bloqué et cela a provoqué une fermeture partielle de l'administration.



Ce lundi 7 janvier 2019, Claire Fournier, dans sa chronique "Le chiffre éco", nous parle des chômages techniques de 800 000 fonctionnaires aux Etats-Unis. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 07/01/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.