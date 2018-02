"Shutdown" aux États-Unis : c'est quoi ? qui est concerné ? combien ça va coûter ?

Selon la Fédération américaine des employés gouvernementaux (AFGE), plus de 850.000 personnes risquent le chômage technique et plus d'un million d'autres pourraient travailler sans être payées. Au total, plus de 3,5 millions d'employés civils et militaires seraient affectés, sans garantie de paie rétroactive, même si cela a été le cas à chaque fois. Durant les précédents "shutdowns", le Congrès avait, en effet, adopté une loi remboursant rétroactivement les jours de chômage technique.





Cela va aussi se traduire par une réduction des effectifs dans la plupart des agences fédérales, retardant notamment la collecte et le remboursement de l'impôt sur le revenu, la fermeture d'un grand nombre des plus de 400 parcs et musées nationaux ou encore un ralentissement dans le traitement et la délivrance des demandes de visas et de passeports. En outre, à Washington, la capitale fédérale directement financée par le Congrès, plusieurs services seront mis à l'arrêt tels que le ramassage des ordures et le nettoyage des rues. En revanche, les écoles et les transports publics continueront de fonctionner.