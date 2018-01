"Shutdown" : démocrates et républicains trouvent un accord pour rouvrir les administrations... mais jusqu'au 8 février

Trois jours après le début du "shutdown" (la fermeture partielle du gouvernement fédéral américain, ndlr), les sénateurs démocrates et républicains ont réussi ce lundi à trouver un accord temporaire tenant jusqu'au 8 février. Cette décision va permettre à des centaines de milliers d'employés de l'état fédéral de retourner au travail dès mardi. "Après de nombreuses discussions, des offres et des contre-offres, le chef de file des républicains et moi sommes arrivés à un accord", a déclaré Chuck Schumer, le chef des démocrates au Sénat.