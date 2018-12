"Shutdown" : paralysie des finances aux États-Unis

Les États-Unis sont encore une fois dans l'impasse budgétaire. Depuis vendredi 21 décembre 2018, à minuit, plus de 800 000 fonctionnaires américains n'ont plus été payés. Ils sont affectés par le "Shutdown", qui résulte du désaccord entre républicains et démocrates sur le budget. Qu'est-ce que c'est exactement ? Et qu'est-ce que cela implique-t-il ?



Ce mardi 25 décembre 2018, Sehla Bougriou, dans sa chronique "Les indispensables", nous explique la paralysie du système politique américain. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 25/12/2018 présentée par Amélie Carrouer sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, Amélie Carrouer apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.