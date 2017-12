Si rien n'est fait, le nombre de réfugiés climatiques va exploser en Europe d'ici 2100

Ils ont examiné les demandes d'asile de ressortissants de 103 pays déposées dans les pays de l'Union européenne entre 2000 et 2014, et les ont comparées aux variations de température dans chacune de ces nations. Leur constat est sans appel : plus le thermomètre s'éloigne de 20°C (température optimale pour les récoltes agricoles), plus le nombre de candidats à l'émigration augmente.





S'appuyant sur les projections de hausse de la température mondiale d'ici 2100, les chercheurs ont déterminé qu'une hausse moyenne de 1,8 degré entraînerait un bond de 28% des demandes annuelles d'asile dans l'Union européenne à cet horizon. C'est le scénario le plus favorable, avec un plafonnement des émissions ces prochaines décennies avant une diminution.





Mais avec le maintien du rythme actuel, la Terre pourrait se réchauffer de 2,6 à 4,8 degrés d'ici 2100. Les demandes annuelles d'asile pourraient alors bondir de 188% à cette date. Soit 660.000 de plus qu'aujourd'hui.