Français disparu en Italie : la géolocalisation des appels aux numéros de secours en question

"Je suis tombé, je me suis cassé les deux jambes". Vendredi 9 août, alors qu’il débute une randonnée qui doit le mener à Naples, Simon Gautier contacte les secours italiens. Depuis, l’étudiant de 27 ans reste introuvable. La faute peut-être à une mauvaise géolocalisation de l’endroit où le jeune homme a appelé à l’aide, qui n’a pas permis aux secours d’intervenir efficacement.





Car il existe une idée reçue fortement répandue selon laquelle tous les appels passés à un numéro d’urgence comme le 112 seraient automatiquement géolocalisés. Or il n’en est rien dans des pays comme la France et l’Italie, où a disparu Simon Gautier. "Les gens regardent Les experts à la télé, ils pensent qu’ils sont traqués…. Mais pour les appels de secours, ces technologies ne fonctionnent pas" regrette auprès de LCI Gary Machado, directeur exécutif de l'EENA (European Emergency Number Association), une association qui lutte pour améliorer le fonctionnement et la coordination des services de secours d'urgence en Europe.