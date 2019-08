Simon Gautier : le légiste livre les premières réponses

Ce lundi matin, les membres du secours alpin ont récupéré le corps du jeune randonneur français. Après un premier examen du médecin légiste, Simon Gautier serait mort rapidement d'une hémorragie après sa chute. L'autopsie est en cours et une enquête est ouverte pour éclaircir les circonstances du décès.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.