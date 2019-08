Simon Gautier serait mort des suites de sa chute, une enquête ouverte

L'autopsie du corps de Simon Gautier, ce Français parti randonner dans la région de Naples, devrait permettre d'éclaircir les zones d'ombre et déterminer si une mobilisation plus rapide et plus massive des secours aurait pu le sauver. D'après la presse italienne, qui a eu accès aux premiers éléments, le jeune Français est mort des suites d'une hémorragie due à ses blessures au niveau des jambes, très peu de temps après son coup de téléphone aux secours. "La mort a suivi de peu son appel (au secours, à 8h57). A 10h, il était probablement déjà mort", a souligné cette source à des journalistes." Après son évacuation, son corps a été transféré à l'hôpital de Sapri, où doit se dérouler l'autopsie.