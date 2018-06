Sommet Trump-Kim : hôtels, transports... qui va payer la facture ?

Malgré leurs divergences, Donald Trump et Kim Jong-Un parviendront-ils à trouver un compromis ? Après des mois de tensions, les deux hommes se retrouvent mardi à Singapour à l’occasion d’un sommet historique, largement consacré à la question du nucléaire. Si l’issue des négociations demeure incertaine, la facture de la rencontre, elle, promet d’être salée. Tout sauf un détail quand il s’agit de la Corée du Nord, qui n’apprécie guère de payer la douloureuse.





Une douloureuse qui porte bien son nom. La délégation nord-coréenne est descendue au St. Regis. Cet hôtel de luxe met par exemple à disposition des majordomes et une flotte de Bentleys. La nuit dans la suite présidentielle, elle, va chercher dans les 6.700 dollars. Petit déjeuner compris. L'établissement possède en outre une collection privée de plus de 70 oeuvres d'art, avec Picasso et Miro en tête de gondole.