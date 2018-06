Singapour sous haute sécurité avant le sommet entre Donald Trump et Kim Jong Un

C'est un sommet qui peut changer la face du monde, comme il peut aussi ne déboucher sur rien. Mais quoi qu'il arrive, il fait déjà couler beaucoup d'encre. Donald Trump et Kim Jong Un sont arrivés ce dimanche à Singapour. Ils vont se rencontrer dans la nuit de lundi à mardi. La cité choisie pour organiser l'évènement est devenue le centre de toutes les attentions.



