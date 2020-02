Situation explosive en Syrie : quatre questions pour comprendre l'escalade à Idleb

Que s'est-il passé ? Pourquoi la situation est-elle explosive ? Et comment se positionnent les Européens ? On fait le point.

Un argument qui ne convainc pas. Quelques heures plus tard, les forces d'Ankara ont répondu en lâchant leurs premières bombes. Une action qui a fait la fierté de la présidence turque, dont le directeur de la communication, Fahrettin Altun, s'est félicité que "toutes les positions connues du régime syrien ont été prises sous le feu des unités terrestres et aériennes". Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), ces représailles ont tué seize combattants des forces ennemies. Un chiffre que minimisent les autorités de Damas. Si elles n'ont pas encore fourni de bilan, une source militaire citée par l'agence officielle syrienne Sana a dénoncé "l'exagération des pertes" essuyées par l'armée.

Toujours est-il que ce face-à-face est l'un des plus inquiétant en près de neuf ans de conflit. Et, comme souvent, les premiers à en pâtir sont les civils. Selon les Nations unies, le pays connaît sa plus grave crise humanitaire, avec 900.000 personnes déplacées en plein hiver.

En réalité, les deux pays se regardent en chien de faïence depuis plusieurs années... Mais trouvent un centre d’intérêt commun, coopérant étroitement depuis 2016 pour faire cesser les combats en dépit de leurs divergences. Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se sont même parlés vendredi au téléphone et se sont dits "inquiets de l'escalade des tensions". Seul à pouvoir demander à l'armée syrienne de stopper ces tirs d'artillerie, mais aussi seul à dialoguer avec les Turcs, c'est bien le Kremlin qui dispose de toutes les cartes en main.

L'Union européenne s'inquiète d'un "risque de confrontation militaire internationale majeure" et "envisagera toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts en matière de sécurité", a annoncé vendredi le chef de sa diplomatie Josep Borrell. "Il est urgent de mettre un terme à l'escalade actuelle. Il y a un risque de glissement vers une confrontation militaire internationale ouverte majeure", a-t-il déclaré dans un message diffusé sur son compte Twitter, ajoutant que "l'UE appelle toutes les parties à une désescalade rapide et regrette toutes les pertes de vies humaines".

La France à quant à elle fait poindre une marque de soutien vers Ankara. Dans un communiqué, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, a exprimé sa "solidarité" avec la Turquie à l'issue d'un entretien avec son homologue. L'Allemagne s'est inscrite dans la même lignée, condamnant les "attaques brutales" contre les forces turques et appelant à "la fin de l'offensive du régime syrien" à Idleb, selon le porte-parole du gouvernement allemand. De son côté, Londres a été encore plus virulente, accusant Damas d'"inconscience" et de "brutalité". Et s'est même dite favorable à des sanctions.

Quoi qu'il en soit, il faudra attendre la fin de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour en savoir plus. Débutée à 16h (21h GMT), elle a été demandée par les Etats-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, la Belgique, l'Estonie et la République dominicaine. Reste que rien ne laisse penser qu'elle pourrait aboutir à une réelle action. Depuis le début du conflit syrien en 2011, le Conseil de sécurité s'est souvent distingué par sa paralysie dans le dossier, notamment à cause des 14 vetos russes. Comme il en est désormais coutume dans ce conflit, c'est d'ailleurs Moscou qui a ouvert les débats, annonçant "une possible rencontre au plus haut niveau, à Moscou le 5 ou le 6 mars".