Six migrants blessés en Italie : la fusillade était motivée par "une évidente haine raciale", selon le ministre de l'Intérieur

Six personnes ont été blessées, dont quatre grièvement, samedi dans des tirs à Macerata, ville du centre de l'Italie située à 200 kilomètres de Rome. Les six blessés, cinq hommes et une femme, sont originaires du Mali, du Ghana et du Nigeria, selon l'agence de presse Agi.





Selon le Corriere della Sera, les tirs provenaient d'une voiture et visaient des personnes noires, en l'occurrence des migrants, d'après le journal, qui a précisé, images à l'appui, qu'un homme avait été interpellé. Une information confirmée par la police à l'AFP.





La fusillade a été attribuée à Luca Traini un jeune italien sympathisant d'extrême droite. Le jeune homme au crâne rasé a vidé deux chargeurs avec un pistolet semi-automatique alors qu'il circulait seul en voiture en plein centre-ville, selon les premiers éléments de l'enquête révélés par la presse. "L'Italie aux Italiens", aurait-il dit aux policiers, selon l'agence de presse Agi. Luca Traini avait été candidat en 2017 sous l'étiquette de la Ligue du Nord (parti souverainiste anti-immigration proche du Front national français) à des élections communales non loin de Macerata.





Selon le ministre de l'Intérieur italien, cette fusillade a clairement été motivée par "une évidente haine raciale".