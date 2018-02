SMS racistes sur Meghan Markle : le chef de l'Ukip démis de ses fonctions

Les SMS de sa compagne lui auront coûté cher. Michael Bolton, le chef de l’Ukip, parti europhobe britannique, va devoir quitter son poste après le vote des adhérents réunis en congrès extraordinaire samedi. A 63% des suffrages, "Henry Bolton a été révoqué par une décision démocratique", a déclaré Paul Oakden, le président non élu de l'Ukip, en charge de la bonne marche organisationnelle du parti.





Tout a commencé par un scandale à la mi-janvier. Le tabloïd The Mail on Sunday dévoile alors des SMS envoyés par la compagne d’Henry Bolton, Jo Marney. Dans ces messages, cette dernière critique Meghan Markle, dont le mariage avec le prince Harry est prévu le 19 mai prochain. Une union qui va "souiller [notre] famille royale", écrit la jeune femme à un ami. "Il y aura ensuite un Premier ministre musulman. Et un roi noir", ajoute-t-elle.