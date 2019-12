Interdire la grève à Noël (et pendant les vacances) dans les transports : l'Italie l'a fait

Interdire les grèves dans les transports en période de fête, est-ce possible, est-ce souhaitable ? Samedi 14 décembre sur LCI, Christelle Morançais, présidente LR du Conseil régional Pays-de-la-Loire, s'est prononcée pour. "Je propose que les grèves dans les transports publics soient interdites les jours de grands départs, les veilles de vacances scolaires et les jours fériés. Je ne suis pas contre le droit de grève, mais pour le droit de circuler, de travailler" a-t-elle déclaré, ajoutant que cela existait déjà en Italie.

En effet, depuis 1990 la loi italienne s'attache à concilier droit de grève et libertés individuelles, rappelle un article du Point. Sa législation interdit donc les grèves dans les entreprises de transport privées (par exemple les taxis) et publiques durant les périodes de vacances. Sont concernées : la période des fêtes, du 19 décembre au 7 janvier ; Pâques, du jeudi précédent la fête religieuse au jeudi suivant ; la fête nationale italienne, du 24 avril au 2 mai ; les premiers départs en vacances estivaux, du 27 juin au 4 juillet ; presque tout le mois d'août, du 27 juillet au 5 septembre ; et enfin la Toussaint, du 30 octobre au 5 novembre. Cela s'applique également trois jours avant et trois jours après les élections, quelles qu'elles soient.