Belgique : près de deux millions d’euros récoltés pour sauver la vie de Pia, un bébé atteint d’une maladie rare

SOLIDARITÉ - Après avoir tout essayé, les parents d'un bébé de neuf mois ont lancé une levée de fonds par SMS en Flandre ce lundi afin de payer pour le médicament qui peut sauver leur fille, Pia, atteinte d’amyotrophie spinale. Avec 1,9 millions d’euros récoltés, ils vont pouvoir acheter du Zolgensma, le médicament le plus cher au monde, afin de donner à leur enfant une vie normale.

Condamnée depuis sa naissance, le 27 novembre dernier, la petite fille souffre d’amyotrophie spinale. Cette maladie génétique rare, qui touche environ une naissance sur 10.000, provoque une dégénérescence des cellules nerveuses qui commandent l'activité musculaire. Situées dans la moelle épinière, elles ont notamment pour rôle de faire fonctionner les poumons. Sans traitement, la durée de vie de Pia était donc de deux ans.

Mais depuis mai dernier, le Zolgensma permet de donner de l’espoir à ces familles. Sauf que ce médicament est le plus cher au monde. La seule injection capable de pouvoir soigner Pia coûte 2,1 millions de dollars, soit près de 1,9 millions d’euros. Alors Ellen et Tim De Meyer ont fait appel à la générosité des citoyens belges via une campagne relayée par les médias locaux et nationaux et par des stars aux dizaines de milliers d’abonnés. "Si un Belge sur dix envoie un SMS, notre fille restera en vie", expliquait lundi dernier la mère de Pia sur VTM, la chaîne de télévision flamande. La stratégie était en effet celle de préconiser le don par message – deux euros par SMS envoyé – plutôt que la cagnotte en ligne.