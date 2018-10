Séisme en Indonésie : comment faire un don aux sinistrés des Célèbes

L'UNICEF a annoncé ce dimanche avoir envoyé des équipes de sauvetage sur les lieux du drame. "L'UNICEF prêt à intervenir pour aider les enfants et leurs familles !", a annoncé l'agence des Nations unies. Sur place, l'UNICEF mènera à bien les actions suivantes : évaluer les besoins pour répondre efficacement, trouver des abris pour les familles, distribuer de l'eau potable et réunir les enfants séparés des familles. Et pour que l'opération soit un succès, elle a fait un appel aux dons pour secourir les enfants.