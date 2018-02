Solitaire et obsédé par les armes à feu : le profil de l'auteur présumé de la tuerie en Floride se précise

Melissa Falkowski, professeure au lycée Stoneman Douglas, explique ainsi : "Je ne pense pas qu'on aurait pu être davantage préparés. Je veux dire, nous avons parlé à chaque classe, nous leur avons dit quoi faire dans ce genre de situation, nous leur avons rappelé les règles de sécurité. On savait quoi faire. Et même avec ça, il y a 17 personnes qui ne reviendront jamais et pour moi, c'est totalement inacceptable. Il est temps pour le Congrès, le gouvernement, quelqu'un, de faire quelque chose, de mettre un nom sur le problème et d'essayer de le régler." La tuerie de Parkland est déjà le 18ème incident lié à l'usage d'une arme au sein d'une école américaine depuis le début de l'année 2018.