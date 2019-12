Somalie : au moins 76 morts dans un attentat à Mogadiscio

Un attentat à la voiture-piégée a fait au moins 76 morts et des dizaines de blessés à Mogadiscio ce samedi 28 décembre. L'attaque à eu lieu dans un quartier animé de la capitale somalienne. Selon le directeur du service privé d'ambulances Aamin Ambulance, "le nombre de victimes que nous avons confirmé est de 76 morts et 70 blessés. Il pourrait être encore supérieur".

L'attentat s'est produit dans un secteur ou le trafic est très dense en raison d'un poste de sécurité et d'un centre des impôts. Les journalistes de l'AFP ont pu s'entretenir avec des témoins sur place. "Cela a été dévastateur parce qu'il y avait beaucoup de monde, notamment des lycéens dans des bus", a expliqué un premier passant, Muhibo Ahmed. "J'ai compté 22 corps sans vie, tous des civils, et plus de trente blessés", a déclaré dans un premier temps Ahmed Moalim Warsame. "Tout ce que j'ai pu voir, ce sont des corps morts éparpillés, certains brûlés au point d'être méconnaissables", a déclaré une autre personne présente, Sakariye Abdukadir.