Somalie : au moins 79 morts et des dizaines de blessés dans un attentat à Mogadiscio

Un attentat à la voiture-piégée a fait au moins 79 morts et des dizaines de blessés à Mogadiscio ce samedi 28 décembre. L'attaque à eu lieu dans un quartier animé de la capitale somalienne. "Maintenant nous pouvons donner des détails sur le nombre de morts qui s'établit à 79 pour l'instant et les blessés sont une centaine", a annoncé le chef de la police somalienne Abdi Hassan Mohamed. "Il se peut qu'il y ait un ou deux morts de plus" à cause du nombre élevé de blessés, a-t-il ajouté.