Sommet Corée du Nord / Etats-Unis : ce qu'il faut savoir sur la nouvelle rencontre entre Trump et Kim Jong-Un

Sans aucun doute des discussions sur le nucléaire nord-coréen. Certes, aucun essai nucléaire ou balistique n'a eu lieu depuis plus de 400 jours. Mais le premier sommet, à Singapour, en juin, avait seulement produit de vagues promesses verbales. Et les meilleurs connaisseurs du dossier rappellent à l'unisson ces derniers jours combien les membres de la dynastie Kim sont passés maîtres dans l'art de gagner du temps. Raison pour laquelle des résultats plus concrets sont espérés. Pour l'heure, le locataire de la Maison Blanche reste évasif sur ce à quoi il espère aboutir au sommet à Hanoï, au Vietnam, vantant avant tout l'accalmie actuelle.





"Nous attendons tous les deux une poursuite des progrès réalisés lors de notre premier sommet à Singapour", le 12 juin 2018, a tweeté Donald Trump, avant d'ajouter : "dénucléarisation ?" Pour faire taire ses détracteurs, Donald Trump pourrait essayer d'arracher une annonce à "Chairman Kim", comme par exemple la promesse du démantèlement du réacteur de Yongbyon, principal complexe atomique nord-coréen.





De son coté, Pyongyang demande un allègement des sanctions adoptées par la communauté internationale en réponse à ses programmes nucléaire et balistique interdits. Mais les États-Unis considèrent que ces sanctions, qui asphyxient le peuple nord-coréen, doivent être maintenues tant que la Corée du Nord n'aura pas renoncé à ses armes nucléaires.





Enfin, ce second sommet pourrait permettre d'en finir avec la guerre de Corée. Séoul et Pyongyang sont encore aujourd'hui techniquement en état de guerre puisqu'après trois années d'un conflit meurtrier, les armes s'étaient tues en 1953 sur un armistice, et non sur un traité de paix. Le cessez-le-feu sur la péninsule est d'ailleurs le plus ancien au monde.