Sommet de Bruxelles : les Européens face à la crise migratoire

Un sommet sous tension se tient ce jeudi 28 juin à Bruxelles. Les 28 chefs d'État et de gouvernement vont tenter de surmonter leurs profondes divisions face au défi migratoire. Avec Emmanuel Macron, le pays va tenter de défendre des mesures qui ne sont pas appréciées par l'ensemble de ses voisins. Il reste donc une nuit aux dirigeants pour travailler sur un texte commun. Mais on voit mal comment ils parviendraient à s'entendre sur un consensus.



