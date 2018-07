Sommet de l'Otan : l'Allemagne dans le viseur de Donald Trump

Donald Trump savait qu'il ne serait pas accueilli en héros à Bruxelles. Son message est clair, "les Européens ne dépensent pas assez pour leur défense". Le président américain a spécialement visé l'Allemagne et sa supposée dépendance énergétique à la Russie. Il a ensuite fait une opération rabibochage devant Angela Merkel où il a lancé avoir "une relation formidable" avec l'Allemagne.



