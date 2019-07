Sommet de l'UE sur les postes clés : le casse-tête insoluble des nominations

Les dissensions plongent le sommet dans l'impasse. Les dirigeants européens négocient toujours, lundi 1er juillet au matin, la répartition des postes de pouvoir au sein de l'Union européenne, après une nuit de tractations sans accord et l'hypothèse d'un nouveau sommet était évoquée par de nombreuses délégations. Un accord semblait pourtant possible pour désigner le social-démocrate néerlandais Frans Timmermans à la présidence de la Commission européenne, mais les discussions achoppaient sur les deux autres fonctions : la présidence du Conseil et le chef de la diplomatie, a indiqué à l'AFP un des négociateurs.





Après un premier échec il y a une dizaine de jours, l'objectif de ce sommet est d'avoir un accord sur les quatre fonctions, ce qui inclut la présidence de la Banque centrale européenne, a-t-il précisé. Le président français, Emmanuel Macron, a exigé la désignation de deux femmes et une équilibre géographique impliquant l'attribution de l'un des postes à une personnalité de l'Est de l'Europe. "Ce sommet a été très mal préparé", a lâché un diplomate européen contrarié par des consultations insuffisantes selon lui sur la proposition qu'avait soumise aux 28 le président du Conseil, le Polonais Donald Tusk. Dimanche 30 juin, le sommet a commencé avec trois heures de retard. Il a été suspendu vers 23h30 pour permettre à Donald Tusk de mener des consultations bilatérales avec chacun des dirigeants. Et elles étaient toujours en cours ce lundi matin après 6h.