Sommet de la Francophonie : l'Arménie rend hommage à Charles Aznavour

L'Arménie pleure le départ du plus grand chanteur qu'elle n'ait jamais porté. Et à l'occasion du 17ème sommet de la Francophonie, tous ont salué le légendaire Charles Aznavour. À cette occasion, Emmanuel Macron a honoré un rendez-vous planifié depuis longtemps avec le défunt musicien à la Maison Aznavour.



