Sommet de Singapour : après une poignée de main historique, Trump prédit "une relation formidable" avec Kim

Donald Trump et Kim Jong Un ont échangé mardi une poignée de main historique, la première entre un président américain en exercice et un leader nord-coréen. Les deux hommes aux parcours et au style radicalement différents, que plus de 30 ans séparent, se sont longuement serré la main et ont échangé quelques mots, la mine sérieuse, devant une grande rangée de drapeaux des deux pays ennemis dans un hôtel de luxe sur l'île de Sentosa, à Singapour. Puis, le président américain a ajouté qu'il aurait "une relation formidable" avec le leader nord-coréen.