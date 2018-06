Sommet de Singapour : Donald Trump et Kim Jong Un peaufinent les détails de leur rencontre

Le premier tête-à-tête entre Donald Trump et Kim Jong Un aura lieu mardi 12 juin 2018 dans un hôtel sur l'île de Sentosa, au large de Singapour. À quelques heures du sommet, les deux parties sont en train de peaufiner les derniers détails pour éviter toutes sortes d'imprévues durant le dialogue. Cette rencontre historique et inédite vise notamment à apaiser les tensions entre Washington et le régime de Pyongyang.



