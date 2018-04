Sommet des Corées : Kim Jong-un sur le sol sud-coréen, une première depuis 1953

Le directeur du secrétariat de la présidence sud-coréenne Im Jong-seok a toutefois prévenu que rien ne serait aisé : "Parvenir à un accord sur la dénucléarisation au moment où les programmes nucléaire et d'ICBM nord-coréens ont considérablement avancé sera différent par nature des accords de dénucléarisation conclus dans les années 1990 et au début des années 2000". "Le plus délicat sera de voir à quel niveau les deux dirigeants seront capables de s'accorder sur la volonté de dénucléarisation" du Nord et comment "ceci sera couché sur le papier", a poursuivi le haut responsable, représentant la Corée du Sud.



D'après Séoul, les deux dirigeants pourraient aussi aborder la question d'un traité de paix pour mettre formellement un terme à la guerre de 1950-1953. Le conflit s'était achevé sur un simple armistice si bien que les deux pays sont toujours techniquement en guerre. La reprise des réunions de familles divisées par la guerre pourrait également être discutée.