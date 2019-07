Sommet des pays des Balkans : quels Etats pourraient rejoindre l'Union européenne ?

A la suite d’une recommandation de la Commission européenne, le Conseil a accordé au Monténégro le statut de candidat officiel à l’adhésion en 2010. Néanmoins, la Commission précisait que des efforts restaient nécessaires concernant notamment les droits fondamentaux : la lutte contre les discriminations, la liberté d'expression, la situation des personnes déplacées provenant de Croatie, de Bosnie ou du Kosovo, etc.





Depuis 2014, de nombreux chapitres de négociation ont été ouverts. Sur 25 chapitres ouverts, trois sont clôturés : Science et recherche, Education et culture et Relations extérieures. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, a déclaré en 2017 que l’adhésion du Monténégro à l’Union n’aurait pas lieu avant 2025, étant donné le faible avancement des négociations.