Sommet du G7 à Biarritz : vers un bilan positif au sujet de l'Iran et du climat ?

Les précédents sommets du G7 avaient été jugés d'inefficaces. Pourtant, ce dernier sommet organisé à Biarritz, pourrait se démarquer du lot avec un bilan positif. Selon notre spécialiste des questions internationales, Michel Scott, ce sont les sujets du nucléaire iranien et du climat qui marquent les avancées des négociations.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.