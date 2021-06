Sommet du G7 : la veste "LOVE" de Jill Biden fait sensation

Interrogée sur son choix vestimentaire du jour, Jill Biden a affirmé qu'elle voulait apporter un message positif depuis l'Amérique. "C'est important que les gens sentent qu'il existe une unité entre tous les pays (du G7) et qu'il y a de l'espoir après cette année de pandémie", s'est-elle ainsi justifiée, terminant en rappelant : "Joe et moi-même sommes impatients de rencontrer tout le monde au G7."

C'est un message positif que la Première dame des États-Unis a choisi de porter à son arrivée en Cornouailles pour le sommet du G7, et alors que débute le premier voyage du couple présidentiel à l'étranger . Lors d'une marche face à la mer jeudi, aux côtés de son mari, Joe Biden, du Premier ministre Boris Johnson et de sa femme, Carrie Johnson, il était possible de lire au dos de la veste de Jill Biden le mot "LOVE" (amour).

Lors d'un déplacement, en juin 2018, à la frontière avec le Mexique, elle en portait une sur laquelle on pouvait lire "I really don't care, do u?" (Je m'en fiche complètement, et vous ?). Face à la polémique, elle avait expliqué par la suite que ces mots étaient destinés "aux gens et aux médias de gauche qui me critiquent." "Je veux leur montrer que cela m'est égal", avait-elle lâché.