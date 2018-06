Sommet du G7 : le coup de théâtre de Donald Trump, qui annule l'accord in extremis

COMMUNIQUÉ





Malgré les différends sur les taxes douanières entre les Etats-Unis et leurs alliés, la déclaration finale du G7 dénonce le "protectionnisme". "Nous soulignons le rôle crucial d'un système commercial international fondé sur des règles et continuons à combattre le protectionnisme", peut-on lire dans le communiqué final, qui ajoute : "Nous nous engageons à moderniser l'OMC (Organisation mondiale du commerce, ndlr) afin de la rendre plus juste dès que possible. Nous ferons tout notre possible pour réduire les barrières tarifaires, les barrières non-tarifaires et les subventions".