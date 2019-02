Sommet entre Kim Jong-Un et Donald Trump : voyager en train ultra-sécurisé, une passion familiale

Selon la presse sud-coréenne, la dynastie Kim dispose de plusieurs trains spéciaux quasiment identiques, produits par une usine de Pyongyang. Ils sont composés en général de deux locomotives et de 17 à 21 wagons et ne peuvent dépasser les 60 kilomètres par heure. Ils sont protégés par des blindages, équipés de téléphones satellite et d'écrans de télévision, et comportent des salles de conférences, chambres à coucher et zones réservées aux réceptions, rapporte le quotidien Chosun. Ils transportent des véhicules blindés et des petits hélicoptères en cas d'urgence, d'après la presse.





Pour des raisons de sécurité, trois trains identiques étaient déployés pour chaque voyage à l'étranger de Kim Il-Sung, le père fondateur de la Corée du Nord, et de Kim Jong-Il. Pour d’autres raisons, propagandistes celles-ci, les wagons dans lesquels ont voyagé Kim Il-Sung et Kim-Jong Il trônent au mausolée Kumsusan de Pyongyang où reposent également leurs dépouilles.