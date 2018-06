Sommet Etats-Unis / Corée du Nord : et Kim Jong-Un fit son apparition dans Singapour

Comme un air de rockstar. A quelques heures d'une rencontre historique avec Donald Trump, Kim Jong-Un s'est offert une escapade dans les rues de Singapour. Des images rarissimes de la part du dictateur, plus habitué à vivre à huis-clos à Pyongyang que sous les lumières de la cité-Etat asiatique.





Après une journée passée au luxueux hôtel Saint Regis, le leader nord-coréen est sorti à bord de sa limousine, accompagné par un impressionnant cortège, comme lors de son arrivée depuis l'aéroport. Le convoi s'est rendu jusqu'aux "gardens by the Bay", un jardin botanique de plus de 100 hectares devenu la vitrine touristique de Singapour depuis sa création il y a quelques années. L'homme fort de Pyongyang a été aperçu visitant une serre avec, dans la délégation, sa sœur et conseillère, Kim Yo Jong.