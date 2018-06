Sommet Etats-Unis / Corée du Nord : Trump rencontrera bien Kim Jong-Un le 12 juin

La rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-Un aura bien lieu. C'est ce que le président américain a annoncé vendredi soir, confirmant la tenue du sommet du 12 juin à Singapour. Un feu vert donné depuis la Maison Blanche, où le bras droit du dictateur nord-coréen était reçu, preuve d'un réchauffement sans précédent entre les deux pays.





En s'exprimant devant la presse, le président américain a affirmé que la Corée du Nord voulait dénucléariser, et a prédit que le dialogue avec Pyongyang serait "un processus couronné de succès". Donald Trump a également promis que les Etats-Unis n'imposeraient pas de nouvelles sanctions à la Corée du Nord pendant les négociations. "Je ne veux plus utiliser le terme "pression maximale". Je ne veux plus utiliser ce terme. Nous nous entendons bien. Vous voyez notre relation", a-t-il déclaré aux reporters. A ses côtés : le général Kim Yong Chol. L'homme de main de Kim Jong-Un n'est pas venu les mains vides, mais avec une missive scellée de l'héritier de la dynastie des Kim. Cette lettre fait suite à la lettre ouverte de Donald Trump à Kim Jong Un, dans laquelle il annulait, la semaine dernière, la rencontre de Singapour en dénonçant "l'hostilité" de Pyongyang, tout en laissant la porte ouverte à une reprise du dialogue. Les deux hommes se sont entretenus dans le Bureau ovale pendant près d'une heure et 20 minutes.