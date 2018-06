Migrants : ces propositions de Macron qui ne plaisent pas à tout le monde

La lutte contre les arrivées irrégulières est l'un des seuls consensus européens, et elle devrait être confirmée au cours du sommet. Notamment en intensifiant les pressions sur les pays d'Afrique afin qu'ils freinent les départs et acceptent plus de réadmissions de leurs ressortissants refusés par l'UE. Les Européens semblent également prêts à poursuivre le renforcement de l'Agence européenne des gardes-frontières, dont la Commission propose de faire une "véritable police des frontières" de l'UE forte de 10.000 agents (contre 1.300 en 2018).

Problème : reste à régler la question du financement, beaucoup moins consensuelle, comme le montrent les difficultés à mobiliser les fonds promis à la Turquie. Autre source de préoccupation, celle du respect des droits. Six ONG ont en effet dénoncé jeudi des violations de la part de la France à la frontière avec l'Italie. Ainsi en deux jours, elles ont vu des migrants enfermés dans un local de la police aux frontières de Menton jusqu'à 14 heures d'affilée avant leur reconduite en Italie, "dépassant largement la durée de 4 heures jugée admissible par le Conseil d’Etat en juillet 2017". Elles ont aussi constaté "des contrôles au faciès", pourtant prohibés, dans les trains en provenance de Vintimille.

La Cimade, qui s'est procurée des chiffres officiels, a elle aussi dénoncé cette semaine un bond des refus d'entrée en France : le nombre de "non-admissions" s'est élevé l'an dernier à 85.408, soit 34% de plus qu'en 2016 (63.845 refus d'entrée), assure l'association sur la base de chiffres de la police aux frontières. En 2015, année du rétablissement des contrôles aux frontières, 15.849 non-admissions avaient été prononcées.