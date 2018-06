Sommet Trump / Kim : ce qu'ils vont négocier

Ces derniers mois, Donald Trump et Kim Jong-un s'étaient échangés des menaces et des insultes, piétinant toutes les règles de la diplomatie. Mais ce lundi 11 juin 2018, les deux dirigeants seront réunis pour un sommet historique à Singapour. C'est autour du nucléaire que l'essentiel des discussions portera. Le leader nord-coréen, lui, veut un accord sur la présence militaire américaine en Corée du Sud, et surtout une normalisation des relations avec tous les partenaires de la région.



