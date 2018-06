Sommet Trump-Kim, l'espoir d'une réunification pour les Coréens

Au total, trente mille réfugiés nord-coréens vivent en Corée du Sud. Il s'agit des femmes, des hommes et des enfants qui ont fui l'enfer de la dictature communiste. Ce mardi 12 juin 2018, ils ont suivi le sommet entre les Etats-Unis et la Corée du Nord avec beaucoup d'attention et d'espoir. Alors, qu'ont-ils pensé de cet accord entre le président américain et le leader nord-coréen ?



