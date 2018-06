Sommet Trump / Kim : les attentes des Coréens à Séoul

L'un des grands enjeux de ce sommet historique entre Donald trump et Kim Jong-un c'est l'apaisement des relations entre les deux Corées. Le Nord et le Sud sont techniquement en guerre depuis 65 ans. Mais les deux pays, l'un démocratique et prospère, l'autre, communiste et misérable, se sont un peu rapprochés depuis plusieurs mois. Selon un récent sondage, 80% des Sud-Coréens disent faire confiance au leader nord-coréen. Un chiffre impensable il y a encore quelques mois.



