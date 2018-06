Sommet Trump-Kim : un tête-à-tête historique qui éloigne la menace d'une guerre nucléaire

Grâce à un incroyable tour de passe-passe, Donald Trump a réussi à éloigner la menace d'une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Corée du Nord. Sa rencontre historique avec Kim Jong-un a abouti à la signature d'un accord commun qui a failli ne jamais avoir lieu. Bien qu'aucun engagement ni calendrier n'y soient précisés, ce document donne l'espoir quant à la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Catherine Jentile de Canecaude, correspondante de TF1 à Singapour, nous en dit plus.



