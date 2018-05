Sommet UE : Emmanuel Macron réitère la condamnation des faits survenus à Gaza

Lundi 14 et mardi 15 mai, les tirs à balles réelles de l'armée israélienne contre des manifestants palestiniens ont fait 60 morts. Les faits avaient été condamnés par la France. Plus encore, jeudi après-midi, Emmanuel Macron a employé un autre langage, plus direct et plus accusateur, lors du sommet de l'Union européenne à Sofia, en Bulgarie.



