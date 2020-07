Son livre étrille Donald Trump : qui est Mary Trump, la nièce qui balance sur son oncle président ?

Donald Trump a grandi dans une famille dysfonctionnelle dirigée par un père "dominateur" ayant contribué à faire de lui un "menteur narcissique". C'est ce que raconte en substance un livre à paraître intitulé Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man ("Trop et jamais assez: comment ma famille a créé l'homme le plus dangereux du monde", en français) ayant la particularité d'avoir été rédigé au vitriol par la nièce du président des Etats-Unis : Mary Trump.

Elle est la fille de Fred Trump Jr., frère aîné du président, décédé jeune en 1981 à 42 ans, des suites de son alcoolisme. La femme était alors âgée de 16 ans. Lors de ses études à l’université de Tufts, près de Boston, elle a dévoré le livre Le bruit et la fureur de William Faulkner (1929), une fresque terriblement lucide sur les Compson, une vieille famille sudiste hautaine et fermement esclavagiste, jadis pourvue de tous les privilèges liés à sa fortune, en chute libre financièrement, socialement et psychologiquement, où les diverses générations se déchirent face aux malheurs de la vie du clan. Et y a trouvé un écho à ce qu'elle vit chez les Trump. A tel point qu'elle a crée une société au nom de Compson Enterprises LLC.