SONDAGE - Européennes : les partis majoritaires en repli, l'extrême droite en embuscade

Dans ce nouveau Parlement, où ne figurent plus les élus britanniques et qui compte désormais 705 membres au lieu de 751, le Parti populaire européen (droite) reste en tête, avec 181 sièges, soit 25,6% des députés. Il est suivi du PSE (sociaux-démocrates), avec 135 sièges et 19,15%. Les deux groupes voient leur influence marquer le pas, puisque, selon cette projection, le prochain scrutin amputerait respectivement leur taux de représentation de 6 et 4 points.