Sorti des soins intensifs, Boris Johnson n'est pas encore "tiré d'affaire", avertit son père

"Il doit prendre le temps. Je ne peux pas croire que vous vous en sortiez et retourniez directement à Downing Street et repreniez les rênes sans une période de réajustement", a ajouté Stanley Johnson. Cet ancien fonctionnaire européen a vu dans la maladie qui a frappé son fils met en exergue la gravité de la pandémie : "Il s'est presque sacrifié. Nous devons nous assurer de jouer le match correctement maintenant". Une référence au fait que Boris Johnson, après avoir traité la crise avec une certaine légèreté (il affirmait continuer à serrer des mains dans les rues jusqu'à la mi-mars, ndlr), avait poursuivi sa gestion du pays alors qu'il était en quarantaine depuis chez lui.

L'hospitalisation dimanche du charismatique mais non moins clivant dirigeant conservateur de 55 ans, dix jours après avoir été diagnostiqué positif au Covid-19, puis son transfert en soins intensifs lundi soir avaient choqué au Royaume-Uni. L'amélioration de son état est une des rares notes positives au moment où ce pays s'enfonce dans la crise du nouveau coronavirus, avec des bilans humains quotidiens parmi les plus élevés en Europe.

