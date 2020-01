SOS Chrétiens d'Orient : quelle est cette ONG française dont quatre salariés sont portés disparus en Irak ?

L'association française SOS Chrétiens d'Orient a annoncé vendredi avoir perdu le contact en début de semaine avec quatre de ses salariés, trois Français et un Irakien, alors qu'ils étaient en mission en Irak. L'ONG s'est mise en relation avec l'ambassade de France, mais pour l'heure, aucune trace des quatre salariés, dans un contexte international de fortes tensions entre les Etats-Unis et l'Iran, qui dispose à Bagdad de nombreux appuis militaires.

L'ONG indique agir "en toute légalité au coeur des zones sinistrées du Proche-Orient", à savoir l'Irak, la Syrie, la Jordanie et le Liban, ainsi qu'en Egypte, en Ethiopie, au Pakistan et en Arménie, pour apporter une "aide matérielle concrète" auprès des chrétiens orientaux, orthodoxes comme catholiques.

"Selon un protocole strict et des dispositifs de sécurité pointus, les chefs de mission interviennent directement au milieu des zones les plus dangereuses du monde au plus près des populations dans le besoin, persécutées pour leur foi", précise l'association sur son site.

SOS Chrétiens d'Orient revendique actuellement "plus de 1700 volontaires", qui ont distribué "plus de 60 tonnes de matériel médical ou humanitaire, plus de 30 tonnes de médicaments ou de paniers alimentaires" et sont en contact avec "20000 familles en situation d'extrême pauvreté".

En mars 2017, l'ONG s'est vue attribuer le label "partenaire de la défense nationale" par un décret signé du ministre Jean-Yves Le Drian.